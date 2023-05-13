OSMANİYE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK OSMANİYE anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

OSMANİYE seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK OSMANİYE anlık seçim sonuçları ve oy oranları!