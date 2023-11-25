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Osmangazi Türbesi'nden Filistin mesajı! Bursa'da eğitim gören yabancı öğrenciler Filistin için toplandı

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 16:02
Bursa'da eğitim gören yabancı öğrenciler, Osmangazi Türbesi'nde dünyaya Filistin mesajı verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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