28 Nisan 2022, Perşembe
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Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis! Partiler Kavala kararına ne diyor?
Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Ankara'da siyasetin gündeminde. Mahkeme kararını hangi partinin nasıl değerlendiriyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.