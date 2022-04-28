28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis! Partiler Kavala kararına ne diyor?

Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis! Partiler Kavala kararına ne diyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2022 13:30
Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Ankara'da siyasetin gündeminde. Mahkeme kararını hangi partinin nasıl değerlendiriyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Partiler Kavala kararına ne diyor?
Partiler Kavala kararına ne diyor?
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na uyarı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyarı!
PKK’dan İBB’ye geçiş nasıl oldu?
PKK'dan İBB'ye geçiş nasıl oldu?
Bakan Çavuşoğlu Panama’da
Bakan Çavuşoğlu Panama’da
Rusya’nın kararı krizi tetikledi
Rusya'nın kararı krizi tetikledi
PKK kampından İBB’ye!
PKK kampından İBB'ye!
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı
Transdinyester neden Rusya için önemli?
Transdinyester neden Rusya için önemli?
Mezarları bile yok
Mezarları bile yok
Sıcaklık müsilaja mı neden oluyor?
Sıcaklık müsilaja mı neden oluyor?
Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu!
Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu!
Terörün kökü kazınıyor!
Terörün kökü kazınıyor!
Daha Fazla Video Göster