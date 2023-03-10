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OSB'de deprem sonrası üretim! Antakya'da mobilyacılar depremlerin ardından üretime başladı

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 13:35
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay Antakya'da, , mobilyacılar üretime başladı. A Haber muhabiri Hakan Süer konuşan  Antakya Mobilyacılar Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Doğru, “Eski kapasitemize ulaşmak için çalışıyoruz. Hatay'ı tekrar ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız.” dedi.
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