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Ortaklık bitti söylem değişti! Meral Akşener’in tutarsız siyaseti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 19:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP ile ortaklığını bitirdikten sonra söylemleri değişti. Peki Akşener daha önce DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve teröre karşı ortak bildiriler konusunda ne diyordu şimdi hangi açıklamları yapıyor? İşte ayrıntılar...
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