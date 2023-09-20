20 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ortak sınavda tarihler belli oldu! Sınavlar hangi gün olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak ortak sınav tarihlerini açıkladı. 6. Sınıflar 26 Aralık'ta Matematik ve Türkçe sınavına girecek. 9. sınıf için 27 Aralık'ta Matematik ve Türkçe sınavı yapılacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktardı.