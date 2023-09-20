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Ortak sınavda tarihler belli oldu! Sınavlar hangi gün olacak?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 13:43
Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak ortak sınav tarihlerini açıkladı. 6. Sınıflar 26 Aralık'ta Matematik ve Türkçe sınavına girecek. 9. sınıf için 27 Aralık'ta Matematik ve Türkçe sınavı yapılacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktardı.
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