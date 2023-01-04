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Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları belli oldu

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Giriş: 04.01.2023 10:58
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak. Konutlar 5 yıl boyunca satılmayacak.
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