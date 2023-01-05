05 Ocak 2023, Perşembe
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Orta gelirliye konut kampanyası! Murat Kurum merak edilen soruları cevapladı
Hükümet dar gelirlilerin ardından orta gelirliyi de ev sahibi yapacak projeyi açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya adresinden kampanyaya büyük ilgi olduğunu açıklarken, merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı.