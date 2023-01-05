Orta gelirliye konut kampanyası! Murat Kurum merak edilen soruları cevapladı

Hükümet dar gelirlilerin ardından orta gelirliyi de ev sahibi yapacak projeyi açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya adresinden kampanyaya büyük ilgi olduğunu açıklarken, merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı.

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