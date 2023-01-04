Orta gelirliye konut kampanyası açıklanıyor!

Başkan Erdoğan grup toplantısında partililerine hitap edecek. Bugünün en önemli gündem maddesi de orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası. Saatler 10'u gösterdiğinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelirliye yönelik konut kampanyası"na ilişkin detayları, ortak basın toplantısıyla duyuracak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN