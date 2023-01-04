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Orta gelirliye konut kampanyası açıklanıyor!

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 08:24
Başkan Erdoğan grup toplantısında partililerine hitap edecek. Bugünün en önemli gündem maddesi de orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası. Saatler 10'u gösterdiğinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelirliye yönelik konut kampanyası"na ilişkin detayları, ortak basın toplantısıyla duyuracak.
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Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
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Orta gelirliye konut kampanyasında 6 madde
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