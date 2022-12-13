Orta gelire konut kampanyası... Doğal gaz açıklaması... Bakan Murat Kurum ve Fatih Dönmez'den Kabine sonrası önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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