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Orta gelire konut kampanyası... Doğal gaz açıklaması... Bakan Murat Kurum ve Fatih Dönmez'den Kabine sonrası önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 09:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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Kabine sonrası önemli açıklamalar
Kabine sonrası önemli açıklamalar
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