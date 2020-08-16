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Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan! A Haber ekibi Beyrut'ta
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi. A Haber ekibi yaşanan dehşeti Beyrut'tan anbean aktardı. Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan'da neler yaşanıyor? Detaylar perspektifte... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi. A Haber ekibi yaşanan dehşeti Beyrut'tan anbean aktardı. Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan'da neler yaşanıyor? Detaylar perspektifte...