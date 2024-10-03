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Orta Doğu’nun en güçlü ordusu Türkiye’de

Orta Doğu’nun en güçlü ordusu Türkiye’de

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 15:51
Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Gerilim devam ederken ABD merkezli bir kuruluş Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyarak listede ilk sırada yer aldı ve bölgenin en güçlü ordusuna sahip ülke oldu. Listede İran 2, Mısır 3 ve İsrail ise 4. sırada yer buldu.
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