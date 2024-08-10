10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Orta Doğu'da savaş ne zaman çıkacak? Hangi bölgeler ateş altında?
Namaza durdukları anlarda üstlerine bomba yağdı. İsrail ordusu 100'den fazla Filistinliyi sabah namazında katletti. Bölgeden gelen görüntüler yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Sivil savunma ekipleri patlamanın şiddetiyle etrafa dağılan cansız beden parçalarını toplamakta güçlük çekti. Hayatını kaybeden Filistinlilerin tamamının enkazdan çıkartılamadığı bilgisi de paylaşıldı. Peki İsrail’i kim durduracak? İran ve Hizbullah birlikte mi saldıracak? Katil Netanyahu savaşı bölgeye mi yaymak istiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında akademisyen Dr. Fırat Demirkol değerlendirdi.