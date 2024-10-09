Orta Doğu’da 4 sıcak nokta! Savaş İsrail’in evine geldi

İsrail Orta Doğu’yu ateş çemberine çevirdi. Sıcak çatışmalar bölgeye yayılırken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Gazze, Beyrut, Hayfa ve Güney Lübnan hattı sıcak noktalar. Çatışmalar Tel Aviv ve Hayfa’ya geldi. ABD dünya ekonomisini sarsacak ve seçimi etkileyecek İran-İsrail savaşını istemiyor.” dedi.

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