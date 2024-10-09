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Orta Doğu’da 4 sıcak nokta! Savaş İsrail’in evine geldi

Orta Doğu’da 4 sıcak nokta! Savaş İsrail’in evine geldi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 12:15
İsrail Orta Doğu’yu ateş çemberine çevirdi. Sıcak çatışmalar bölgeye yayılırken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Gazze, Beyrut, Hayfa ve Güney Lübnan hattı sıcak noktalar. Çatışmalar Tel Aviv ve Hayfa’ya geldi. ABD dünya ekonomisini sarsacak ve seçimi etkileyecek İran-İsrail savaşını istemiyor.” dedi.
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Orta Doğu’da 4 sıcak nokta!
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