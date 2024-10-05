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Orta Doğu ateş yeri! Mete Sohtaoğlu: Orta Doğu savaşa sürükleniyor

Orta Doğu ateş yeri! Mete Sohtaoğlu: Orta Doğu savaşa sürükleniyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 14:39
Gazze’de soykırım yapan Batı Şeria’da işgali sürdüren terör devleti İsrail Lübnan’a gözünü dikti. Bombalanan Beyrut’un her yerinden dumanlar yükseliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu değerlendirdi.
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