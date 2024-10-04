Orta Doğu ateş çemberi! İsrail Lübnan’a ölüm yağdırıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddeti arttı. Patlamalar peş peşe geldi. Vurulan noktalardan alevler yükseldi. İsrail ordusu, Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyüddin'in de öldürüldüğünü iddia etti. Nasrallah'ın yeğeni olan Safiyüddin'in Hizbullah'ın başına geçmesi bekleniyordu. Ateş çemberine dönen Orta Doğu’da gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.

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