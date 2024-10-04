04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Orta Doğu ateş çemberi! İsrail Lübnan’a ölüm yağdırıyor

Orta Doğu ateş çemberi! İsrail Lübnan’a ölüm yağdırıyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2024 09:06
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddeti arttı. Patlamalar peş peşe geldi. Vurulan noktalardan alevler yükseldi. İsrail ordusu, Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyüddin'in de öldürüldüğünü iddia etti. Nasrallah'ın yeğeni olan Safiyüddin'in Hizbullah'ın başına geçmesi bekleniyordu. Ateş çemberine dönen Orta Doğu’da gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
srail Lübnan’a ölüm yağdırıyor
srail Lübnan’a ölüm yağdırıyor
Narin Güran soruşturmasında cep telefonu detayı!
Narin Güran soruşturmasında cep telefonu detayı!
MGK sonrası 5 maddelik bildiri: İsrail’e karşı harekete geçilmeli!
MGK sonrası 5 maddelik bildiri: İsrail'e karşı harekete geçilmeli!
İsrail ordusu gece boyunca Lübnan’a bomba yağdırdı
İsrail ordusu gece boyunca Lübnan’a bomba yağdırdı
10 yıl içerisinde Garipoğlu’nun kefenin yok olması…
"10 yıl içerisinde Garipoğlu’nun kefenin yok olması…"
Son yılların en kritik MGK’sı!
Son yılların en kritik MGK’sı!
İsrail’in vurduğu yer Türkiye’ye 50 km mesafede...
İsrail'in vurduğu yer Türkiye'ye 50 km mesafede...
İstanbul Boğazı’ndaki kazanın telsiz konuşmaları!
İstanbul Boğazı’ndaki kazanın telsiz konuşmaları!
Dereyi kirleten firmaya para cezası!
Dereyi kirleten firmaya para cezası!
Reuters’tan Nasrallah suikastı iddiası
Reuters’tan Nasrallah suikastı iddiası
Büyük hasar uydu ile görüntülendi
Büyük hasar uydu ile görüntülendi
1,2 milyon Lübnanlı yerinden edildi
1,2 milyon Lübnanlı yerinden edildi
Daha Fazla Video Göster