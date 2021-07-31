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Ormanlık alanlar küllerinden yeşertildi! Peki nasıl yapıldı?

A Haber
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Giriş: 31.07.2021 13:44
Türkiye 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan alevlere teslim olurken ekiplerin cansiperane mücadelesi aralıksız sürüyor ve 88 yangın kontrol altına alındı. Yanan alanlarla ilgili spekülatif söylemler de bu dönemde çıkarken orman varlığını dünyada en fazla artıran 3 ülke arasında yer alan Türkiye dikkat çekiyor. İzmir’de yanan alan küllerinden yeniden doğdu. Peki yanan ormanlık alanlar nasıl yeşillendirildi? İzmir'e gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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