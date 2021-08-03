Orman yangınlarıyla mücadele iki koldan aralıksız devam ediyor

Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe, Çağdaş Evren Şenlik, Melis Coşan ve Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.