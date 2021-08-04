Orman yangınlarıyla mücadele! Çavuşoğlu ve Tatar’dan ortak açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Ersin Tatar, Manavgat’ta Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı. Brifing sonrası kameralar karşısına geçem iki isim açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar." ifadelerini kullanırken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün KKTC’de bir ekip Türkiye’ye gelerek çalışmalara katılacak” dedi.

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