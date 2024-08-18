18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklama: 247 yangından 241'i...

Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklama: 247 yangından 241'i...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2024 21:33
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.
Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı’dan flaş açıklama
Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı'dan flaş açıklama
AK Parti’nin acı günü! Başkan’dan taziye mesajı
AK Parti'nin acı günü! Başkan'dan taziye mesajı
Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı!
Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı!
Paramotorlu sızma girişimi nasıl engellendi?
Paramotorlu sızma girişimi nasıl engellendi?
Çizgi filmler ne kadar masum?
Çizgi filmler ne kadar masum?
Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi?
Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi?
A Haber Lübnan - İsrail sınırında
A Haber Lübnan - İsrail sınırında
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Gazze için ateşkes müzakareleri
Gazze için ateşkes müzakareleri
Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak
Bu ağaç bir çok sektörün vazgeçilmezi olacak
3 yangın kontrol altında
3 yangın kontrol altında
Trafikte araç denetimi
Trafikte araç denetimi
Daha Fazla Video Göster