Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklama: 247 yangından 241'i...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.