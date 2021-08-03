Orman yangınlarına karşı zorlu mücadeleyi A Haber görüntüledi! İtfaiye takviye yaptı helikopterle müdahale etti

Orman İşlet Müdürlüğü ormanların belli noktalarına küçük göletler oluşturuyor orman yangınlarına. Bu göletlere itfaiye ekipleri sürekli olarak takviye yapıyor. 3 itfaiye ekibi gölete takviye yaptıktan sonra A Haber ekiplerinin içinde bulunduğu yangın söndürme helikopteri suyu alarak alevlere nokta atışı yapıyor.

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