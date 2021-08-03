03 Ağustos 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orman yangınlarına karşı zorlu mücadeleyi A Haber görüntüledi! İtfaiye takviye yaptı helikopterle müdahale etti
Orman İşlet Müdürlüğü ormanların belli noktalarına küçük göletler oluşturuyor orman yangınlarına. Bu göletlere itfaiye ekipleri sürekli olarak takviye yapıyor. 3 itfaiye ekibi gölete takviye yaptıktan sonra A Haber ekiplerinin içinde bulunduğu yangın söndürme helikopteri suyu alarak alevlere nokta atışı yapıyor.