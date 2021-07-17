Orman yangınları kontrol altında! Bin 500 hektar alan zarar gördü

Mersin ve Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Mersin'deki orman yangını 50 saatte kontrol altına alınabildi bin 500 hektar alan zarar gördü. Mersin ve Hatay'da soğutma çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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