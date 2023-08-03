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Orman yangını için düzenek hazırlayan teröristler yakalandı: Kolundaki çanta AVM'de patladı

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Giriş: 03.08.2023 16:43
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde çantalarındaki patlama üzerine gözaltına alınan 2 şüpheliye yönelik devam eden operasyonlarda 9 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
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