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Orman işçilerinin fedakarlığı! Düğünü erteleyip göreve koştu

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 13:43
Muğla Marmaris'teki orman yangını günlerce süren mücadeleyle söndürüldü. Yüzlerce orman işçisi alevlerin arasında büyük mücadel verdi. Onlardan biri de 23 yaşındaki Hasan Tekin'di. Marmaris'teki yangın bölgesine gidebilmek için Aydın'da yapılacak düğününü erteledi.

Muğla Marmaris'te 21 Haziran'da yangın çıkınca, çevre illerdeki orman işçileri bölgede görevlendirildi. Gece gündüz hiç dinlenmeden alevlere mücadele eden ekipler, gerektiğinde canlarını kiçe sayarak görev yaptı. Onların fedakarlığı sayesinde yangın söndürüldü.

İşte o işçilerden biri de 23 yaşındaki Hasan Tekin'di. Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman işçisi, düğün yapacaktı ancak yangın başlayınca nikahını erteleyerek Marmaris'e gitti.

Hasan Tekin, Marmaris'te görevdeyken kötü bir sürprizle karşılaştı. Düğün yapınca oturacağı evi sahibi, daireyi kiralamaktan vazgeçti.

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