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Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya Camii açıklaması! Atatürkçü laikliğin simgesi...

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Giriş: 23.03.2021 15:55
Güncelleme:23.03.2021 16:06
Yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi karşısında ayaklanma başlatamayan CHP'yi topa tuttu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamuk, "Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız" dedi.
Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya Camii açıklaması! Atatürkçü laikliğin simgesi...
Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya Camii açıklaması! Atatürkçü laikliğin simgesi...
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