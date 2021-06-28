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Örgütlü yalanların amacı ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 15:17
Siyaset hayli hareketli bir haftaya başladı. Çanakkale'de kaçak plaj, Oda TV'nin silah yalanı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanı, Ankara'nın başlıca konuları arasında. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündemle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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