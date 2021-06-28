28 Haziran 2021, Pazartesi
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Örgütlü yalanların amacı ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler
Siyaset hayli hareketli bir haftaya başladı. Çanakkale'de kaçak plaj, Oda TV'nin silah yalanı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanı, Ankara'nın başlıca konuları arasında. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündemle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.