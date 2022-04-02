Örgütlü kötülük yine mi devrede? 5. kol faaliyetlerini kimler yürütüyor?

Son dönemde hükümeti yıpratmak için atılan provatif adımlar da hız kazandı. Kamu görevlilerini vatandaş ile karşı karşıya getirmek isteyenler, toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Önce Muğla'da sağlık sistemi üzerinden oynanan oyun Adana'da ise kutsal değerler üzerinden farklı bir şekilde sahneye konuldu. İşte 2023 seçimleri öncesi Türkiye'yi kaos iklimine sokmak isteyenlerin tuzakları…

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