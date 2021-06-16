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Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 14:13
Güncelleme:16.06.2021 14:14
Koronavirüse karşı mücadelede aşılama hızı her geçen gün artarken, aşılamada da yeni bir dönem başladı. Yerinde aşı uygulaması ilk olarak organize sanayi bölgelerinde hayata geçirildi. Bu kapsamda mobil ekipler sahaya indi ve sanayi çalışanları mesai başında aşılanmaya başlandı.
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