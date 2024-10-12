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Ordu’da 5 katlı binada yangın

Ordu’da 5 katlı binada yangın

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 16:17
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda tadilat sırasında tutuşan çatı alevlere teslim oldu. Çatı katta bulunan 2 daire de büyük zarar oluştu.
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Ordu’da 5 katlı binada yangın
Ordu’da 5 katlı binada yangın
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