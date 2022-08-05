05 Ağustos 2022, Cuma
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Operasyon kararı çıkar mı? Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlenecek mi?
Soçi'deki Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Rusya lideri Putin zirvesinden muhtemel bir operasyon haberi çıkar mı? Başkan Erdoğan, “Putin ile görüşmemiz Suriye’ye rahatlama getirecek” dedi. Peki sınır hattında neler oluyor? Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu aktardı.