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Operasyon kararı çıkar mı? Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlenecek mi?

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 16:40
Soçi'deki Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Rusya lideri Putin zirvesinden muhtemel bir operasyon haberi çıkar mı? Başkan Erdoğan, “Putin ile görüşmemiz Suriye’ye rahatlama getirecek” dedi. Peki sınır hattında neler oluyor? Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu aktardı.
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