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Operasyon bölgesindeki Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber’de anlattı: Gereken cevap verilecektir

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 14:19
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Operasyon bölgesindeki Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber'de son durumu aktardı.
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