Onun adı “Tek Yürek”! THY’nin 400'üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu | Duygulandıran anons

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı 400'ncü uçağıyla asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri için gerçekleştirilen özel uçuş tamamlandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “İnşallah bu yarayı en kısa zamanda saracağız. Çocuklarımızın yüzlerini biraz da olsa güldürmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi. İşte THY’nin “Tek Yürek” isimli 400'üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri...

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