05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Onun adı “Tek Yürek”! THY’nin 400'üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu | Duygulandıran anons

Onun adı “Tek Yürek”! THY’nin 400'üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu | Duygulandıran anons

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2023 10:06
Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı 400'ncü uçağıyla asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri için gerçekleştirilen özel uçuş tamamlandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “İnşallah bu yarayı en kısa zamanda saracağız. Çocuklarımızın yüzlerini biraz da olsa güldürmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi. İşte THY’nin “Tek Yürek” isimli 400'üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Onun adı “Tek Yürek
Onun adı “Tek Yürek"
Ben kimsenin yedek adayı değilim
"Ben kimsenin yedek adayı değilim"
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti'de istifa depremi!
Depremin isimsiz kahramanları!
Depremin isimsiz kahramanları!
AFAD’dan karbonmonoksit uyarısı!
AFAD’dan karbonmonoksit uyarısı!
İsias Otel dosyası ayrıldı!
İsias Otel dosyası ayrıldı!
25. gün mucizesinin adı: Nazlı!
25. gün mucizesinin adı: Nazlı!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den Ersan Şen’e görüşme teklifi
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Ersan Şen'e görüşme teklifi
İYİ Parti’de istifa etti depremi
İYİ Parti'de istifa etti depremi
İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi
İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi
Bir ittifak daha dağıldı! Çekildiğini söyledi
Bir ittifak daha dağıldı! "Çekildiğini söyledi"
5’li koalisyon “Kılıçdaroğlu” diyecek
5’li koalisyon “Kılıçdaroğlu” diyecek
Daha Fazla Video Göster