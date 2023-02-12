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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye'nin yaşayan vicdanı...

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Giriş: 12.02.2023 09:26
Depremde 7 gün geride kaldı. Dile kolay enkaz altında verilen mücadele ile geçen saatler. Ve bu mücadelenin bir de isimsiz kahramanları var ki onlar, bir cana daha ulaşmak için, bir çocuk daha hayata yeniden merhaba desin diye canla başla çalışıyor. İşte fedakar kurtarma ekiplerimizin o zorlu mücadelesinden hafızalara kazınan Türkiye'yi ağlatan anlar...
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