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Önder’in ameliyatı 12 saat sürdü: Hayati tehlikesi sürüyor

Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü: "Hayati tehlikesi sürüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 18:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde aort damarında yırtılma tespit edilen önder, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Önder'in hayati tehlikesi sürüyor.
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Önder’in ameliyatı 12 saat sürdü: Hayati tehlikesi sürüyor
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