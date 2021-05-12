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Önce Türk SİHA'ları şimdi de Milli Muharip Uçak projesi! ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor

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Giriş: 12.05.2021 14:48
Güncelleme:12.05.2021 14:54
Hakkımı olan silahlar, uçaklar ve gemiler gibi askeri ürünleri vermemeye devam eden ABD ve Batı ülkeleri, aslında Türkiye'nin yerli gelişimine katkıda bulundular. Son olarak Türkiye'yi 5. nesil savaş uçakları F-35'ten uzaklaştırmak isteyen ABD, Milli Muharip Uçak projesinin hızlanmasını sağladı. Bu icatlardan biri olan Türk SİHA'larının son dönemdeki başarılarını gündeminden düşürmeyen ABD, bu kez de Milli Muharip Uçak projesini konuşmaya başladı.
ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor
ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor
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