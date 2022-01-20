20 Ocak 2022, Perşembe
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Önce Sezen Aksu şimdi de Serdar Kuzuloğlu!
'Şahane bir şey yaşamak' şarkısındaki ifadeler nedeniyle tepki çeken sanatçı Sezen Aksu, sessizliğini korurken, benzer ifadeler bu kez de gazeteci Serdar Kuzuloğlu'ndan geldi. Kuzuloğlu'nun katıldığı bir panelde sarf ettiği sözler eleştirilerin hedefi oldu.