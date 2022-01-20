20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Önce Sezen Aksu şimdi de Serdar Kuzuloğlu!

Önce Sezen Aksu şimdi de Serdar Kuzuloğlu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 15:53
'Şahane bir şey yaşamak' şarkısındaki ifadeler nedeniyle tepki çeken sanatçı Sezen Aksu, sessizliğini korurken, benzer ifadeler bu kez de gazeteci Serdar Kuzuloğlu'ndan geldi. Kuzuloğlu'nun katıldığı bir panelde sarf ettiği sözler eleştirilerin hedefi oldu.
Önce Sezen Aksu şimdi de Serdar Kuzuloğlu!
Önce Sezen Aksu şimdi de Serdar Kuzuloğlu!
Rum kesimine PYD ofisi tepkisi:!
Rum kesimine PYD ofisi tepkisi:!
TBMM Başkanı BAE’de
TBMM Başkanı BAE'de
Orta Amerika’dan ilk ziyaret!
Orta Amerika'dan ilk ziyaret!
CHP’de iktidar savaşları!
CHP'de iktidar savaşları!
Avrupa Konseyi’ne Osman Kavala yazısı!
Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala yazısı!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Afrin’de 4 yılda neler değişti?
Afrin’de 4 yılda neler değişti?
İYİ Parti’ye sert tepkiler
İYİ Parti'ye sert tepkiler
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
İki doz Biontech olana TURKOVAC
İki doz Biontech olana TURKOVAC
Daha Fazla Video Göster