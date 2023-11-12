Önce kurşunladılar sonra yıktılar! İşgalci güçler evlerini böyle yıktı

Katil İsrail'in, Filistinlilere kendi topraklarında nasıl bir zulüm yaşattığının çarpıcı bir örneği daha... Yer; Şuafat Mülteci Kampı. Zelavani ailesinin evi, İsrail güçleri tarafından patlatılarak, harabeye çevrildi. Sebebi ise 16 yaşındaki gencin bir polisi bıçakladığı iddiasıydı. O genç ve kardeşi şimdi gözaltında. Ailesi ise dört duvarı yıkılan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Anne Besima Zelavani, maruz kaldıkları İsrail zulmünü anlattı.

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