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Önce 'Herkül' ardından THY! Afganistan'dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2021 10:00
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi.
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