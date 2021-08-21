21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Önce 'Herkül' ardından THY! Afganistan'dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi.