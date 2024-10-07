Önce Gazze şimdi Beyrut! Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda 1 yıl geride kaldı. 42'e yakın kişi israil tarafından katledildi. İsrail bir yıldır katliam üzerine katliam gerçekleştiriyor. Beyrut’un sonu Gazze gibi mi olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi.

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