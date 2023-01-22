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Önce BAYKAR şimdi de TOGG! Ateşi Ali Babacan yaktı fondaşlar sürdürdü: Enver Aysever'den tepki çeken rezil sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2023 19:04
Ali Babacan'ın savunma sanayiinin göz bebeği İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP yandaşı fondaşlar da Babacan'la eşgüdümlü olarak harekete geçti. Fondaş Can Ataklı, İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı "Abartmayın kardeşim, yapılanlar maketten öte bir şey değil" sözleriyle karaladı. Bir başka fondaş Enver Aysever de TOGG'u diline doladı. Aysever, "Erdoğan'ın aleni yaptığı espri 'Togg'u durduramazsınız...' Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan" dedi. Öte yandan Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı üzerinden "Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem" şeklinde alaycı üslubu tepki çekti.
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