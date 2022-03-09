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Omicron varyantında kötü günler geride kaldı! İyi haberler geldi

İHA
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Giriş: 09.03.2022 10:02
Dünyayı kasıp kavuran Omicron dalgasında tedirgin eden kötü günler geride kaldı. Vaka sayısı düşüşe geçti. Bir hafta içinde yoğun bakımlarda da gözle görülür rahatlama oldu, zatürre oranları ise ciddi ölçüde azaldı.
Omicron varyantında kötü günler geride kaldı!
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