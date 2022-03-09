09 Mart 2022, Çarşamba
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Omicron varyantında kötü günler geride kaldı! İyi haberler geldi
Dünyayı kasıp kavuran Omicron dalgasında tedirgin eden kötü günler geride kaldı. Vaka sayısı düşüşe geçti. Bir hafta içinde yoğun bakımlarda da gözle görülür rahatlama oldu, zatürre oranları ise ciddi ölçüde azaldı.