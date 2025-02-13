Ömer Çelik’ten TÜSİAD’a tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin “güven bunalımı” deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

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