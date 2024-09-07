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Ömer Çelik'ten teğmenlerin kılıç yeminine ilişkin açıklama!

Ömer Çelik'ten teğmenlerin kılıç yeminine ilişkin açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 21:57
Türkiye'de darbe endişesinin sürdüğü "teğmenlerin" kılıç çekip yemin ettiği görüntülerle ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin "kılıç yeminine" ilişkin askerliğin disiplin gerektirdiğini belirterek " Demokratik mekanizmalar işliyor şu anda. Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak.Vatandaşlar vesayete karşı haklı duyarlılık gösterdi. Teğmenlere hakaret edenler de doğru yapmadı." dedi. Çelik, Özgür Özel'in "Atatürk diyen teğmenlere soruşturma açıyorsunuz" sözlerine ilişkin de "Bu yanlış bir açıklama, böyle bir şey yok. Disiplinsizlik soruşturması açılıyor." ifadelerini kullandı.
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