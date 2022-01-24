24 Ocak 2022, Pazartesi
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Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması
MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur" dedi. Ukrayna-Rusya krizine de değinen Çelik, Türkiye'nin krizin iki tarafına da olumlu irade ortaya koyduğunu söyledi. Çelik, "Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz" dedi.