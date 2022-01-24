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Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2022 18:34
MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur" dedi. Ukrayna-Rusya krizine de değinen Çelik, Türkiye'nin krizin iki tarafına da olumlu irade ortaya koyduğunu söyledi. Çelik, "Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz" dedi.
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