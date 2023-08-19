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Ömer Çelik’ten BM’ye yol tepkisi

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Giriş: 19.08.2023 15:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan Pile-Yiğitler Projesi’nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Çelik, “Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.” dedi.
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