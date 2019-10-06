Ömer Çelik'ten A Haber'e çarpıcı açıklamalar: Kuru bir twitter özrü ile geçiştirilemez! Resmi bir özür dilenmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal ile ilgili sert tepki gösterdi. Çelik, ABD büyükelçiliği resmi twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Lideri Bahçeli ile ilgili paylaştığı küstah bir mesajı beğenmesine tepki gösterdi. A Haber canlı yayınında konuşan Çelik, "Bu tür skandalları daha önce de yaşadık. Bu mesele kuru bir twitter özrü ile geçiştirilemez.Resmi bir özür dilenmeli. ABD elçiliği istihdam politikasını gözden geçirmeli." ifadelerini kullandı.