12 Mayıs 2022, Perşembe
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Ömer Çelik: Hudutlarımızla ilgili söylemler iftiradır
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ( MKYK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesine dönen Suriyeli sayısıyla ilgili konuşan Çelik, "2016'dan bugüne 2 milyon 608 bin girişi engellenen göçmen sayısı. 498 bin Suriyeli ülkesine dönmüştür. Bu insanları ölüme terk edemeyiz." Asgari ücret ile ilgili de açıklama yapan Çelik, "Asgari ücret her zaman gündemimizde" dedi.