07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Ölüme böyle gitmişler! Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntülerine A Haber ulaştı
Son dakika haberi... Bursa'da 25 Nisan günü düşen eğitim uçağında hayatlarını kaybeden pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar'ın son görüntülerine A Haber ulaştı. Yunuseli Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilotların uçak başında son kontrolleri yaptıkları görülüyor. Öte yandan uçağın düşmesiyle pilotların mesai arkadaşlarının yaşadığı panik de kameralara yansıyor. işte o özel görüntüler...