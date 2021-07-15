Ölümden korkmayanların destanı:15 Temmuz

Türk milleti 15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazdı. 251 masum o gece vatanı uğruna şehit düştü. Şahadetlerinin beşinci yıl dönümünde vatanı için bir an olsun tereddüt etmeden canından vazgeçen kahramanlarımızı rahmetle anıyor A haber ekiplerinden Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberi izliyoruz.

Demokrasinin kazandığı o gecede, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da yazılan destan, 15 Temmuz akşamı, İstanbul'da, Ankara'da tekrar yazıldı.

251 masum vatan evladının şehit düştüğü, Türk milletinin kahramanlık yazdığı 15 Temmuz gecesini A haber ekiplerinden Burhan Aytekin'in hazırladığı analizle izliyoruz.