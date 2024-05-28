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Ölüm villalarında sondaj oyunu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:03
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temeli olmadan yapılan 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesi ile ilgili hazırlanan iddianameye tanıkların ifadeleri adeta damga vurgu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız ve temelsiz villalara izin verdiği gözler önüne serildi.
CHPli belediyenin göz yumduğu ölüm villalarında sondaj oyunu CHP'Lİ BELEDİYENİN GÖZ YUMDUĞU ÖLÜM VİLLALARINDA SONDAJ OYUNU

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