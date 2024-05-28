28 Mayıs 2024, Salı
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Ölüm villalarında sondaj oyunu
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temeli olmadan yapılan 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesi ile ilgili hazırlanan iddianameye tanıkların ifadeleri adeta damga vurgu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız ve temelsiz villalara izin verdiği gözler önüne serildi.