Ölüm villalarında sondaj oyunu

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temeli olmadan yapılan 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesi ile ilgili hazırlanan iddianameye tanıkların ifadeleri adeta damga vurgu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız ve temelsiz villalara izin verdiği gözler önüne serildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN